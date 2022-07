Lotto-Soudal traverse le Tour dans la douleur

Ce n’est décidément pas la Grande Boucle de Lotto-Soudal. Dans la touffeur qui a enserré la treizième étape délaissant la haute montagne pour pousser vers la Loire et Saint-Etienne, Caleb Ewan s’est retrouvé au sol. Une nouvelle fois après sa chute sur l’étape des pavés. À Serpollier, à une septantaine de bornes de l’arrivée, alors que son équipe menait la chasse derrière l’échappée, l’Australien a valdingué dans un virage alors que Philippe Gilbert, mué en équipier de luxe et qui était juste devant son finisseur, a tiré tout droit dans le public. « Un coureur devant moi a freiné d’un coup. J’ai pris la roue de Planckaert, j’ai lutté pour ne pas tomber. J’ai tellement forcé que j’en ai plié mon guidon », explique le Remoucastrien. « J’ai quelques douleurs au dos et derrière le genou mais je n’ai pas trop mal. Mais quand je suis tombé, j’ai vu que Caleb était à terre, c’était un peu un scénario catastrophe… »