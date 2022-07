Mehdi Bayat fait le point sur le mercato du Sporting de Charleroi

Comme il en a l’habitude, Mehdi Bayat a vu ses joueurs individuellement durant le stage aux Pays-Bas qui s’est terminé ce vendredi. Il en a aussi profité pour prendre le pouls du groupe. « On peut être fier du travail accompli depuis l’arrivée d’Edward Still. On est d’ailleurs peut-être le seul club belge qui n’a pas de joueurs excédentaires. » Le patron carolo est toutefois conscient que le noyau doit être étoffé. « Il reste de la place pour modeler ce noyau et maximiser nos chances de faire mieux que l’an passé », assure-t-il, au moment de faire le point sur le noyau et le mercato sambriens.