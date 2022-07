«Le cyclisme féminin se professionnalise trop vite»

Natascha den Ouden et Patrick Lefevere présentaient ce vendredi l’équipe AG-NXTG qui sera alignée sur le Tour de France féminin, via « wild card ». L’occasion de revenir sur les risques de l’emballement d’un sport qui se développe à grande vitesse.

Je ne suis pas le CPAS. » Il y a un an, Patrick Lefevere suscitait la polémique en justifiant ses réticences à investir dans le cyclisme féminin. Ce, alors que de nombreuses grosses équipes pros se lançaient dans un circuit féminin en pleine expansion, avec, notamment, le retour du Tour de France cette saison. Il développait : « Jolien D’hoore s’arrête. Anna van der Breggen s’arrête. Il ne reste que Van Vleuten, mais elle est avec Movistar […] Vous devez d’abord convaincre ces femmes de devenir cyclistes. Je n’ai pas non plus l’expérience, le temps, l’argent ou l’envie d’investir si je ne sais pas où cette histoire va se finir. » Merci, mais non merci, donc.