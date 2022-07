Hadja Lahbib: un coup médiatique qu’on espère fructueux

Le MR fait un pas vers une représentativité plus correcte de la population bruxelloise et vers une conception moins clivante de la politique.

Tout le monde s’attendait à une surprise, elle est de taille. C’est donc Hadja Lahbib, l’une des journalistes de télévision les plus connues des francophones, qui occupera l’un des postes les plus importants du gouvernement fédéral, les Affaires étrangères. Cette nomination est d’abord un coup médiatique conforme à toutes les lois du genre. Une personne que l’on n’attendait pas, qui jouit d’une popularité et dont la désignation culottée offre une couverture de presse absolue au président du MR et à sa nouvelle recrue.

Une ouverture à la société civile ? Non. Quand le gotha politique s’enrichit d’une figure du gotha médiatique, on ne se sent toujours pas autorisé à y voir un progrès de la participation citoyenne. Un renouveau démocratique ? Non plus, s’agissant d’une nomination discrétionnaire et au plus haut niveau d’une personne sans aucune assise électorale.