Jacques Borlée après l’élimination du 4 x 400 mixte aux Mondiaux d’Eugene: «Face à une telle contre-performance, on ne peut rien faire»

Les Belges, qui avaient malheureusement tiré le difficile couloir 1, n’ont, en fait, jamais été dans le coup. Pour passer en finale, il fallait terminer parmi les trois premiers ou finir parmi les deux meilleurs « battus ». Avec six équipes devant eux, les athlètes de Jacques Borlée et Carole Bam, qui ont toujours oscillé entre la 6e et la 8e place, ont donc dû plier bagages.

La composition de l’équipe, il faut le dire, avait surpris lors de sa publication. Les deux coachs avaient pris le pari de lancer deux néophytes dans l’aventure, à savoir Iguacel et Ponette, laissant Kevin Borlée et Naomi Van den Broeck, les deux coureurs de 400 m les plus rapides de la saison, dans les tribunes. Dans une série très exigeante, avec les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Pologne, qui allaient terminer dans cet ordre, était-il judicieux de lancer deux « gamins » sur la plus haute scène mondiale ?

« Quand les coachs ont vu la série, ils ont décidé de modifier la tactique », a expliqué Camille Laus. « Ils m’ont mise en deuxième position – celle du rabattement – parce que j’avais plus d’expérience que Helena, qu’ils ont placée au 4. Jusqu’à présent, il faut dire qu’ils s’étaient rarement trompés. »

Pour trouver une explication au verdict, un coup d’œil sur les « splits » a été éclairant, Iguacel ayant couru en… 47.31 (lancé) alors que son record personnel sur 400 m est de 45.71. « Si tout le monde court normalement, on passe en finale », a réagi Jacques Borlée, visiblement très déçu devant cette première non-qualification du « mixte » pour une finale. « Face à une telle contre-performance, on ne peut rien faire… »