Mondiaux d’athlétisme: première journée mitigée pour nos Belges à Eugene (vidéos)

C’est donc dans une course sans la Belgique que le monde de l’athlétisme a pris congé de l’une de ses plus grandes dames. Sur le tartan du Hayward Field d’Eugene, Allyson Felix, 36 ans et vingt ans de carrière, a pris le départ de son ultime course. Deuxième relayeuse, elle a fait se lever tout le stade en parcourant l’entièreté du tour en tête.

Les États-Unis, en tête après le passage de Vernon Norwood, ont perdu l’or dans les derniers mètres quand Kennedy Simon a commencé à piocher, voyant la République dominicaine et les Pays-Bas lui passer devant.