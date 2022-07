Mercato: Lewandowski arrive au FC Barcelone, l’officialisation ne devrait plus tarder

La saga Lewandowki touche à sa fin ! Alors que médias espagnols et allemands laissaient tous entendre ces dernières heures que l’opération aurait bien lieu, un cap semble avoir été encore franchi pour le transfert de Robert Lewandowski au Barça. Les très informés journalistes Fabrizio Romano et Gerard Romero, ainsi que les quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo annoncent que le Polonais va bien quitter la Bavière. Et que le Bayern a accepté la dernière proposition du FC Barcelone.

Coût de l’opération : 50 millions bonus inclus

Le joueur de 33 ans devrait rejoindre la Catalogne dès ce samedi pour y passer sa visite médicale et signer son contrat. Un bail de trois ans, avec une en option, pour une opération de 50 millions d’euros bonus inclus (45 millions + 5 millions). Des chiffres confirmés dans la foulée en Allemagne par Bild et Sky Sport.