Nouvelle arnaque découverte par la police: déjà plusieurs victimes en Belgique

Quelques minutes plus tard, une personne se présente au domicile de sa victime. Elle lui demande sa carte de banque et effectue plusieurs manipulations, probablement à l’aide d’un lecteur de cartes et via PC banking. Elle soutire également son code secret. Dans la plupart des cas, le premier prétendu employé de banque rappelle pour savoir si son « collègue » est déjà sur place. Les escrocs rassurent la victime et affirment que la carte est désormais bloquée et que plus aucune fraude ne sera possible. Ils lui expliquent également que la banque lui enverra rapidement une nouvelle carte et un nouveau code PIN. En partant, ils emportent « l’ancienne » carte de banque.

Des vols en cascade

Les escrocs procèdent ensuite à divers retraits d’argent, effectuent des achats en ligne et des virements à l’étranger. Les fonds présents sur les comptes épargne sont transférés vers le compte à vue, pour être à leur tour volés. Les victimes perdent ainsi d’importantes sommes d’argent.