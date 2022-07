Le festival Tomorrowland est de retour, après deux ans d’absence (photos)

Des dizaines de milliers de jeunes des quatre coins du globe ont afflué ce week-end au festival Tomorrowland, près d’Anvers (Belgique), un des plus grands rendez-vous mondiaux de musique électronique, de retour après deux ans d’absence pour cause de pandémie.

Dans des costumes extravagants, couverts de résilles et paillettes ou en chemises hawaïennes et bobs colorés assortis, les festivaliers ont fait honneur au décor féerique, entre Alice au pays des merveilles et Disneyland, sous un soleil éclatant et des températures clémentes, vendredi à l’ouverture.