La Belgique en code orange à partir de lundi, le pic des 40°C n’est pas exclu

Le week-end sera sec et ensoleillé en Belgique, avec une faible montée des températures dimanche. Mais lundi et mardi, le mercure pourrait atteindre 40ºC : la Belgique est placée en code orange, selon l’IRM.

Samedi après-midi, les températures maximales varieront entre 20 et 22 degrés en Ardenne et dans la région côtière, et entre 23 et 25 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré de secteur nord.

Le temps sera sec et ensoleillé samedi avec des maxima de 20 à 25 degrés. Il fera un peu plus chaud dimanche, mais c’est lundi et surtout mardi que les températures vont grimper. Le cap des 40 degrés n’est pas exclu, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Ce dernier a émis une alerte orange à partir de lundi.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un ciel bien dégagé fera redescendre les températures entre 6 et 14 degrés.

Dimanche, le temps sera chaud et ensoleillé avec quelques rares voiles nuageux. Les maxima varieront entre 24 et 26 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et entre 27 et 29 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement faible.

Des maxima de 36 degrés sont attendus lundi et jusqu’à 40 degrés mardi. L’IRM place presque toute la Belgique en alerte orange lundi. Le littoral et les provinces de Liège et Namur devraient être plus épargnées. Mardi, par contre, aucune région du Royaume n’échappera à ce code orange.

Il est conseillé de s’hydrater régulièrement, de manger de façon un peu plus légère, en petites portions, et de garder portes et fenêtres closes afin de maintenir la chaleur à l’extérieur des bâtiments.

L’IRM avait émis des alertes rouge lors des étés 2019 et 2020. Les chaleurs de 2021 n’avaient par contre entraîné aucun avertissement.