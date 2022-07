Vacances en France: plus de 800 km de bouchons sur les routes au pic du trafic

Plus de 800 km de bouchons cumulés ont été recensés samedi sur les grands axes routiers du pays empruntés par les vacanciers, d’après le site internet de Bison Futé qui avait classé la journée rouge dans le sens des départs.

Le pic du trafic a été atteint peu avant midi avec 818 km de bouchons cumulés, contre 623 km le week-end dernier et plus de 1.000 il y a un an.