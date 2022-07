Bruxelles: inauguration festive de la 141e Foire du Midi ce samedi

De ce samedi 16 juillet au 21 août prochain, se tiendra au sein de la capitale la Foire du Midi, un rendez-vous festif qui comprends plus d’une centaine d’attraction.

La 141e Foire du Midi a ouvert ses portes samedi à la mi-journée dans une atmosphère festive, le long du boulevard bruxellois du même nom. L’événement, programmé jusqu’au 21 août prochain, rassemble 130 attractions pour les petits et les grands.

« Cela fait plaisir de pouvoir vivre la foire à nouveau dans des conditions normales », a commenté l’échevin bruxellois Fabian Maingain. L’événement s’était déroulé en mode mineur ces deux dernières années en raison des restrictions sanitaires, mais cette année, il retrouve sa pleine dimension, entre l’Institut des Arts et Métiers et la Porte de Hal. Trois nouvelles attractions attendent les visiteurs : le « Techno Power », le « Pirate Party » et le « X-Treme ».