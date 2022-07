Incendie dans une locomotive en gare de Bruxelles-Nord

Un incendie s’est déclaré dans une locomotive de la gare de Bruxelles-Nord, samedi après-midi. C’est ce que rapportent les pompiers de Bruxelles. En conséquence, trois voies ont été inutilisables pendant une courte période. L’intervention n’a fait aucune victime, selon les pompiers.

L’incident s’est produit peu après 16 heures lorsqu’un condensateur de la locomotive a surchauffé en raison d’un problème électrique et a pris feu. Les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux et ont pu éteindre l’appareil. En raison de l’incendie, les voies 6, 7 et 8 sont temporairement inutilisables. Une fois l’incendie éteint, les voies 6 et 8 ont pu être libérées. Seule la voie 7 est restée inutilisée jusqu’à ce que la locomotive puisse être retirée.