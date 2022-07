Michael Matthews, vainqueur en solitaire de la 14e étape du Tour de France: «Je voulais montrer que je n’était pas qu’un sprinteur»

Michael Matthews (31 ans) s’est imposé au panache et au caractère dans la 14e étape du Tour de France qui a été disputée samedi entre Saint-Etienne et la Montée Jalabert à Mende sur la distance de 192,5 kilomètres. L’Australien de l’équipe Bike-Exchange a lancé une offensive à 50 kilomètres de l’arrivée. Il s’est isolé en tête au prix d’une attaque dans la « Montée Jalabert » (côte de la Croix Neuve) à Mende où il a été repris par l’Italien Alberto Bettiol qu’il a déposé avant la flamme rouge pour s’imposer.

« Cette victoire montre qu’il faut toujours y croire », a expliqué Michael Matthews. « J’ai connu beaucoup de hauts et de bas, j’ai fait beaucoup de sacrifices et c’était pour arriver à faire ce que j’ai réalisé samedi à Mende. C’était le jour que j’attendais depuis longtemps. Avec l’équipe, qui a fait un travail extraordinaire, nous savions que quelque chose était possible avant la fin de cette semaine et samedi était donc la dernière chance. Je m’étais classé deux fois deuxième ces derniers jours, à Longwy (étape 6) et à Lausanne (étape 8). Je voulais montrer avec ce que j’ai fait que je ne suis pas qu’un sprinteur. Je peux dire que tous mes sacrifices sont récompensés. »