Le Sporting Charleroi renversé par Strasbourg pour son dernier match de préparation (1-2)

Nettement plus offensifs, les Strasbourgeois ont dominé les Zèbres durant la première demi-heure avec une belle parade de Koffi à la 6e minute sur une frappe contrée. Un quart d’heure plus tard, le portier burkinabé a fait peur à ses équipiers en gardant la balle au pied alors que Gameiro traînait dans son dos. Heureusement, Diallo n’a pas cadré sa frappe ensuite.

Pour ce dernier match de la préparation, Edward Still avait comme prévu tenu compte des circonstances physiques au moment de coucher son onze de départ. Ainsi, il ne fallait évidemment tirer aucune conclusion hâtive des choix opérés par le T1 carolo.

Les Zèbres sont ensuite petit à petit rentrés dans le match et Heymans plaçait une tête de peu à côté sur un centre de Mbenza (30e). En fin de premier acte, Zaroury frappait fort sur Sels dans un angle fermé, mais le portier des Diables pouvait repousser assez finalement. Le Sporting était toutefois rentré dans son match sur le plan offensif.

Et il le confirmait d’entrée en deuxième période puisque sur sa première offensive, il faisait 1-0 via Ilaimaharitra sur un bon service de Zaroury. La frappe croisée du capitaine carolo trompait Kawashima, à qui le public carolo rappelait son désamour suite à son passage à Sclessin. La joie carolo n’était que de courte durée puisque Diarra égalisait d’abord avant que Prcic fasse 1-2 d’une superbe frappe en pleine lucarne à peine 6 minutes après le 1-0.

Le match est ensuite resté équilibré, avec des occasions de part et d’autre. Andreou aurait probablement pu bénéficier d’un penalty suite à un corner en fin de match. Edward Still a ensuite (re)donné leurs premières minutes à Marcq et Bager. À la 90e, Zorgane aurait dû faire 2-2 sur un centre de Petkevicius, mais il a placé sa tête au-dessus.