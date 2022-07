Les premiers mots de Toby Alderweireld à l’Antwerp: «J’ai eu la chance de jouer dans des grands clubs, mais celui-ci est le plus spécial» (vidéo)

« Je suis extrêmement heureux d’être ici », a débuté l’ancien joueur de Tottenham. « Cela faisait longtemps que ça durait, mais maintenant que c’est officiel, je peux difficilement exprimer par des mots ce que je ressens. J’ai eu la chance de jouer dans de nombreux grands clubs à l’étranger, mais celui-ci est le plus spécial. Lorsque vous pouvez défendre le club en Belgique et à l’étranger dans la ville que vous aimez tant, il n’y a pas de meilleur conte de fées, je pense. J’ai toujours été un fan du football anversois et de l’ambition que ce club exprime. Je suis immensément fier d’en faire partie à partir de maintenant ».

Après de longues semaines d’attente et de rumeurs, l’Antwerp a mis fin au suspense ce vendredi : Toby Alderweireld évoluera bien sous les couleurs du Great Old cette saison. Et le Diable rouge s’est exprimé pour la première fois en tant que joueur anversois, dans une vidéo postée par le club sur ses réseaux sociaux.

« Sur le plan familial également, c’est une étape fantastique », a poursuivi Alderweireld. « Ça va me donner un coup de pouce de jouer ici chaque semaine. J’ai choisi le numéro 23, car c’est le numéro de la chance pour moi, ma femme et mes amis. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je marque soudainement 20 buts par saison, mais je suis très ambitieux et j’y vais toujours à 100 %. Je suis venu ici pour réussir. Je veux rendre les fans et le club fiers. J’ai eu cinq semaines de vacances et je me suis entraîné autant que je le pouvais. On verra si je suis en forme, mais je me sens bien. Il ne faudra pas longtemps avant que je sois en pleine forme. »