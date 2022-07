Ricky Martin: accusé d’inceste et de violences par son neveu, il riposte du Twitter

Le chanteur est accusé par son neveu de harcèlement et de violences. Il risque une peine de cinquante ans de prison.

C’est une annonce qui a fait l’effet d’une bombe. Ricky Martin est accusé de harcèlement par son propre neveu, Dennis Yadiel Sanchez, âgé de 21 ans.

Selon lui, il aurait eu des relations avec le chanteur pendant plus de sept mois. La rupture aurait par la suite été mal reçue par Ricky Martin. Dès lors, il aurait commencé à harceler le jeune homme, l’appelant avec « insistance », selon Paris Matche Belgique. Dennis Yadiel Sanchez aurait par ailleurs affirmé que son oncle est allé jusqu’à « rôder autour de chez lui » et lui reproche d’avoir exercé des violences physiques et psychologiques à son égard.