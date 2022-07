Thomas De Bock et Paulien Couckuyt, le covid comme adversaire inattendu

Ils avaient fini, comme beaucoup, par « oublier » que le covid faisait encore partie du paysage. Le marathonien Thomas De Bock et la recordwoman de Belgique du 400 m haies Paulien Couckuyt ont donc été surpris, lors du stage préparatoire de l’équipe belge en Californie, quand le test qu’ils y ont passé, au début du mois de juillet, est revenu positif.

« Je ne pensais pas que ça m’arriverait », indique Couckuyt. « Personne dans mon entourage ne l’avait eu et durant le vol jusqu’aux États-Unis, j’avais constamment gardé mon masque. Mais quand j’ai commencé à avoir mal de gorge et le nez qui coulait, quand j’ai ressenti un peu de fatigue, je me suis dit que ça allait être compliqué. J’aurais bien aimé garder l’info secrète, pour ne pas m’affaiblir par rapport à mes adversaires, mais elle a fuité. On m’a immédiatement mise à l’isolement où je suis restée pendant cinq jours. Et j’ai rallié Eugene un peu plus tard que les autres. »