Anderlecht domine Lyon: une répétition générale très séduisante pour les Mauves

Quelle différence ! Il y a un an, pratiquement jour pour jour, Anderlecht avait été surclassé par l’Ajax (0-2) lors de son match de gala, à une semaine de sa première défaite contre l’Union de Felice Mazzù pour débuter le championnat. Ce samedi, face à des Lyonnais alignant certes une équipe mixte, les Mauves désormais coachés par… Mazzù – il a reçu une belle ovation avant le coup d’envoi pour sa grande première au parc Astrid – sont apparus autrement plus affûtés. Et sans aucun doute beaucoup plus avancés qu’il y a douze mois alors qu’ils accueilleront Ostende dimanche prochain à l’ombre de Saint Guidon pour leur premier rendez-vous en Pro League.

Les supporters anderlechtois auraient évidemment tort de s’emballer à ce stade-ci de la saison et compte tenu des circonstances – Lyon ne commencera son championnat contre Ajaccio que dans trois semaines – mais ce qu’ils ont vu lors de cette répétition générale bruxelloise est intéressant et très encourageant.