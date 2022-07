Mondiaux d’athlétisme: Lawrence Cherono suspendu, un adversaire de moins pour Bashir Abdi

Le marathonien Lawrence Cherono, l’un des trois sélectionnés kenyans pour les Mondiaux, a été contrôlé positif à la trimetazidine en mai et a été suspendu provisoirement et ne sera pas au départ dimanche matin.

La trimetazidine est autorisée dans certains pays pour soigner les maux de poitrine dus à un manque d’apport de sang et d’oxygène vers le cœur.

Le Kenyan Lawrence Cherono, que Bashir Abdi avait pointé comme l’un de ses adversaires potentiels les plus dangereux pour le marathon des Mondiaux, ne sera pas au départ dimanche matin. Contrôlé positif à la trimetazidine, un modulateur métabolique, le 23 mai dernier, lors d’un contrôle inopiné, il a été suspendu provisoirement par l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU).

L’échantillon de Cherono a été transmis au laboratoire de Lausanne le 27 mai qui n’a notifié l’AIU du contrôle positif que le 13 juillet, un délai que cette dernière a jugé inacceptable et pour lequel elle a déposé une plainte officielle. Les règles internationales imposent aux laboratoires accrédités d’analyser les échantillons qui leur sont transmis dans les 20 jours, ce qui n’a pas été le cas ici. Du coup, la Fédération kenyane n’a pas eu l’occasion de remplacer Cherono pour le marathon des Mondiaux.

L’Américain Randolph Ross, 3e des sélections US sur 400 m et champion olympique sur 4 x 400 m l’an dernier, a, de son côté été suspendu pour violations des règles de localisation dans le cadre d’un contrôle effectué le 18 juin. Lui aussi a été suspendu provisoirement et ne sera pas au départ des séries du 400 m ce dimanche matin.