Réforme des pensions: le «kern» se dissout sans accord ce samedi soir

Cela fait plusieurs semaines que le gouvernement tente de s’accorder sur ce dossier, l’un des plus importants de la législature. Plusieurs sujets sont sur la table: accès à la pension minimum, pension à temps partiel, bonus pension, réduction des inégalités entre hommes et femmes. Des points se sont ajoutés, dont l’accès à une retraite anticipée après 42 ans de carrière et, à la demande de certains partis, le régime particulier de retraite du personnel roulant de la SNCB et des militaires.