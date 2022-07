Jusqu’à 40°C, averses orageuses...: voici les prévisions météo des prochains jours

Ce dimanche, le temps sera chaud et ensoleillé. Les maximas varieront entre 27 et 29 degrés dans la plupart des régions du pays.

Ce dimanche, le temps sera chaud et ensoleillé avec quelques rares voiles nuageux en altitude. Les maxima varieront entre 24 degrés en haute Ardenne, et entre 27 et 29 degrés dans les autres régions, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Ce dimanche soir et dans la nuit, le temps sera calme sous un ciel généralement étoilé à peu nuageux avec tout au plus quelques rares voiles d’altitude. Les températures redescendront entre 8 et 16 degrés.