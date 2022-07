Mondiaux d’athlétisme: Fred Kerley emmène l’Amérique au sommet du 100 m

Le Texan a décroché le titre dans l’épreuve le plus prisée devant ses compatriotes Marvin Bracy et Trayvon Bromell. Un triplé qui replace les États-Unis tout en haut du sprint mondial.

Si Justin Gatlin, en 2017, et Christian Coleman, en 2019, avaient déjà largement allumé la mèche de ce retour en force en décrochant le titre à Londres et à Doha, le « sweep des coureurs à la bannière étoilée réussi, dans l’ordre, par Fred Kerley (9.86), Marvin Bracy (9.88) et Trayvon Bromell (9.88) dans une ambiance gentiment nationaliste avec des « USA, USA » descendant des tribunes juste après l’arrivée, est d’une autre ampleur. C’est bien simple, pareil triomphe ne s’était plus produit pour les Américains depuis les Mondiaux de Tokyo, en 1991, sans doute les meilleurs de l’histoire, avec un triplé Carl Lewis-Leroy Burrell-Dennis Mitchell.

« J’avais dit qu’on allait le faire et on l’a fait ! », a hurlé le nouveau champion du monde au micro du stade après son tour d’honneur. « USA baby ! »

Des circonstances en tous points idéales

Au fil des deux jours de compétition de ce 100 m, les planètes, il faut le dire, se sont lentement alignées pour les Américains. Pour commencer, ceux-ci avaient déjà bénéficié au départ d’un quatrième représentant en la personne de Christian Coleman, champion du monde en titre et automatiquement qualifié à côté de ses trois compatriotes ayant dû passer par le podium des impitoyables « trials » ; tous les quatre allaient, au fil des tours, se hisser jusqu’en finale, ce qui laissait peu de place à leurs adversaires…

Ensuite, samedi, lors des séries, Kerley avait clairement marqué son territoire en réussissant un incroyable chrono de 9.79, le plus rapide de l’histoire des Mondiaux lors d’un tour préliminaire (séries ou demi-finales), frappant ainsi les esprits et laissant supposer qu’il pouvait aller encore plus vite.

Enfin, insuffisamment rétabli d’une blessure à la cuisse, le champion olympique en titre, l’Italien Marcell Jacobs, l’homme qui, à son meilleur niveau, aurait sans doute pu jouer un vrai rôle dans cette course, avait dû déclarer forfait avant les demi-finales.

Le triomphe de Kerley, qui était attendu depuis qu’il avait couru en 9.76 sur cette même piste du Hayward Field lors des sélections américaines, ce qui fait de lui aujourd’hui le sixième de l’histoire avec Bromell et Coleman, n’en est pas moins remarquable. Spécialiste du 400 m à la base (il avait décroché le bronze sur le tour de piste en 2019, à Doha, NDLR), le Texan avait décidé, après la pandémie du covid, de s’essayer sur 100 et 200 m après avoir convaincu son entraîneur Alleyne Francique. Il était rapidement devenu l’un des trois hommes à descendre sous les 10 secondes sur 100 m, 20 secondes sur 200 m et 44 secondes sur 400 m avec son compatriote Michael Norman et le Sud-Africain Wayde van Niekerk. Mais aux JO de Tokyo, pour lesquels il s’était qualifié sur 100 m, il allait s’incliner de 4 centièmes face à Jacobs, une défaite qu’il allait mettre du temps à digérer. « J’ai perdu l’an dernier en me cassant trop tôt sur la ligne ; cette fois, je l’ai fait au bon moment ! », a-t-il indiqué.

Après avoir pris un départ compliqué et été forcé de laisser Bracy prendre les commandes, il a refait surface dans les 30 derniers mètres pour venir le coiffer sur la ligne. « La seule chose qui comptait, c’était la victoire et j’ai gagné », a-t-il répondu quand on lui a demandé si son chrono de 9.86 ne l’avait pas un peu déçu après ses 9.79 des séries.

Un destin peu banal

Agé de 27 ans, Fred Kerley est un homme de peu de mots, qu’il égrène de sa voix de stentor. Ténébreux, il est un peu le « Buster Keaton de l’athlétisme », une sorte d’anti-Bolt dans ses rapports avec les médias et le public. Sa vie, il est vrai, n’a pas été facile tous les jours. Avec un père en prison et une mère ayant pris un mauvais chemin de vie, il a été adopté à 2 ans, en compagnie de ses quatre frères et sœur, par sa tante Virginia, qu’il appelle affectueusement « Mémé ». C’est chez elle qu’il a vécu toute son enfance en compagnie de 12 autres enfants avec lesquels il dormait dans la même chambre, à Taylor, dans la grande banlieue d’Austin, au Texas. Une vie d’une rudesse extrême mais dont il n’a pourtant visiblement gardé que des souvenirs émus. « Mémé a dû se dire que j’ai réussi quelque chose de grand aujourd’hui… »

Il aurait pu être footballeur américain ou basketteur, les deux sports qui avaient sa préférence, mais une fracture de la clavicule lors de sa dernière année à l’école secondaire l’a fait bifurquer vers l’athlétisme. Un sport qu’il a développé sous les couleurs de l’université Texas A&M.