Mondiaux d’athlétisme: Debjani et Verheyden éliminés sur 1.500 m mais pas de la même manière

En demi-fond, dans un grand championnat, il faut souvent avoir de la chance, celle de tomber dans une série rapide pour s’en sortir plus facilement si on ne figure parmi les qualifiés à la place et qu’il faut alors être repêché au temps. À 21 ans, pour son premier rendez-vous à ce niveau et son premier championnat senior, le jeune Ruben Verheyden l’a appris à ses dépens, ce samedi soir.