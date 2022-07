Le message d’adieu de Robert Lewandowski au Bayern Munich: «Je suis fier de ce que nous avons accompli»

Après son transfert au FC Barcleone, Robert Lewandowski a tenu à remercier le Bayern Munich et les supporters après huit saisons au sein du club bavarois. « Je remercie mes équipiers, le staff, la direction et tous ceux qui m’ont soutenu et nous ont permis de remporter des trophées », a écrit le Polonais samedi sur Instagram.

Arrivé au Bayern en 2014, Lewandowski a remporté huit titres de champion d’Allemagne entre 2014 et 2022. Il a également remporté la Ligue des Champions en 2020 mais aussi une Supercoupe d’Europe (2020), trois Coupes d’Allemagne (2016, 2019, 2020) et cinq Supercoupes d’Allemagne (2016, 2017, 2018, 2020, 2021).