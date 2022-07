Cristiano Ronaldo pour remplacer Robert Lewandowski au Bayern Munich? Le président du club bavarois répond

Désireux de quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo se cherche toujours un point de chute pour la saison prochaine. Et après les rumeurs Chelsea et PSG, qui ne sont vraisemblablement pas intéressés à l’idée de recruter le Portugais, c’est la rumeur Bayern Munich qui a fait son apparition. D’autant plus après le départ de Robert Lewandowski vers le Barça.

Interrogé dans les colonnes de Bild, Oliver Kahn, le président du Bayern Munich, a indiqué que le quintuple Ballon d’Or n’entrait pas non plus dans les plans du club bavarois. « J’adore Cristiano Ronaldo, c’est un joueur fantastique mais chaque club a une philosophie et je ne sais pas si ce serait le bon signal pour le Bayern et la Bundesliga si nous le signions maintenant », a-t-il indiqué. « Une telle décision ne correspond pas nécessairement à nos idées ».