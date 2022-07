Voile: Jonas Gerckens au départ d’une «Drheam Cup» parfumée au Rhum

Jonas Gerckens prendra comme 117 autres skippers le départ, ce dimanche à Cherbourg, de la « Drheam Cup » : une course au large qui aura plus que jamais les allures de répétition générale pour la Route du Rhum (départ le 6 novembre).

Pas moins de 118 bateaux prendront le départ de la 4e édition de la « Drheam Cup », ce dimanche à Cherbourg. Créée en 2016, cette course au large qui rassemble neuf catégories différentes (Class40, Rhum Mono, Rhum Multi, Ultim, etc.) et s’achèvera à La Trinité-sur-Mer après avoir poussé jusqu’à la Fastnet, au bout de mille milles de course, se veut l’égale des plus grandes épreuves non-transocéaniques (comme le sont le Vendée-Globe ou la Route du Rhum par exemple) longues de plus de 600 milles nautiques, à l’image de la Fastnet, Sydney-Hobbart ou la Carribean 600.

Mais surtout, à un peu plus de 3 mois du départ de la Route du Rhum, cette édition sera plus que jamais considérée comme une répétition importante avant la Transatlantique qui sera lancée de Saint-Malo le 6 novembre prochain, à destination de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). « Pour moi comme pour bon nombre d’autres concurrents, il s’agira même de la course qui me permettra de valider définitivement ma participation à la Route du Rhum », sourit avec envie Jonas Gerckens. « Pour cela, je devrai rejoindre l’arrivée ».