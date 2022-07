Gros coup dur pour Jonas Vingegaard: Primoz Roglic se retire du Tour de France

Primoz Roglic a décidé d’abandonner avant le départ de la 15e étape du Tour de France, a annoncé son équipe Jumbo-Visma dimanche sur Twitter. Le maillot jaune Jonas Vingegaard perd donc un lieutenant de luxe pour la haute montagne.

« Je suis fier de ma contribution pour les classements actuels et j’ai confiance en l’équipe pour réaliser nos objectifs du maillot jaune et du maillot vert. Pour permettre à mes blessures de guérir correctement, nous avons décidé que je ne prendrai pas le départ aujourd’hui (dimanche, ndlr) », a confié le Slovène via le compte Twitter de son équipe.