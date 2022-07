Bruxelles: un incendie d’appartement étouffé grâce à l’intervention rapide de trois jeunes (vidéo)

L’intervention rapide de trois jeunes, samedi soir à Jette, a permis d’étouffer un incendie parti de la cuisinière d’un appartement, au dixième étage d’un immeuble de la rue Jules Lahaye, a-t-on appris dimanche auprès des pompiers.

« Grâce à leur intervention rapide, le feu n’a pas eu la possibilité de se propager et la résidente est saine et sauve », a souligné le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. Les trois jeunes avaient remarqué de la fumée sortant de la fenêtre de cet appartement et avaient couru pour éteindre l’incendie naissant. À l’arrivée des pompiers, le feu était déjà étouffé. « Nous tenons à les remercier expressément pour leur réaction appropriée et leur altruisme. »