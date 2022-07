Chaleur: le code orange sera d’application dès lundi, quelles mesures adopter?

Samedi après-midi, les températures maximales varieront entre 20 et 22 degrés en Ardenne et dans la région côtière, et entre 23 et 25 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré de secteur nord.

Le temps sera sec et ensoleillé samedi avec des maxima de 20 à 25 degrés. Il fera un peu plus chaud dimanche, mais c’est lundi et surtout mardi que les températures vont grimper. Le cap des 40 degrés n’est pas exclu, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Ce dernier a émis une alerte orange à partir de lundi.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un ciel bien dégagé fera redescendre les températures entre 6 et 14 degrés.

Dimanche, le temps sera chaud et ensoleillé avec quelques rares voiles nuageux. Les maxima varieront entre 24 et 26 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et entre 27 et 29 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement faible.

Des maxima de 36 degrés sont attendus lundi et jusqu’à 40 degrés mardi. L’IRM place presque toute la Belgique en alerte orange lundi. Le littoral et les provinces de Liège et Namur devraient être plus épargnées. Mardi, par contre, aucune région du Royaume n’échappera à ce code orange.

Les conseils

L’IRM conseille, dans ces conditions de boire régulièrement, se vêtir légèrement, passer ses journées dans des endroits frais, se conformer aux règles habituelles de santé, fractionner les portions alimentaires, éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres.

L’IRM avait émis des alertes rouge lors des étés 2019 et 2020. Les chaleurs de 2021 n’avaient par contre entraîné aucun avertissement.

La SNCB supprime des trains

Trente-quatre trains seront supprimés mardi en heures de pointe (trains P) en raison des températures très élevées annoncées ce jour-là, fait savoir samedi la SNCB dans un communiqué. Cette mesure préventive doit garantir la circulation sur le réseau en toute sécurité et offrir plus de confort aux voyageurs, assure la compagnie ferroviaire.

Dans l’industrie ferroviaire, les vagues de forte chaleur peuvent causer des défaillances techniques tant sur le matériel roulant que l’infrastructure du réseau, explique-t-on. Dans les voies, le thermomètre peut atteindre jusqu’à 20ºC de plus que la température ambiante, pouvant provoquer la dilatation du métal. Des températures élevées engendrent potentiellement aussi des problèmes électriques sur les circuits de voies et à la caténaire.

Les trains P renforcent l’offre de la SNCB aux heures de pointe matinales et vespérales. Trente-quatre d’entre eux ne circuleront pas mardi en raison de leur zone de stationnement en plein soleil ou parce que le matériel est trop sensible aux conditions de chaleur extrême.