Avishai Cohen termine le Gent Jazz en feu d’artifice

Ce Gent Jazz 2022 était un grand cru. Près de 42.000 visiteurs sur neuf jours, c’est le record de fréquentation du festival depuis sa création en 2002. Avec des jours « sold out », comme pour les concerts de Van Morrison, de Melody Gardot et de Sting. Et des moments forts comme les prestations de Theon Cross, de Kae Tempest, de Dave Douglas et Joe Lovano, de Charles Lloyd et Bill Frisell, d’Agnès Obel, de Daniel Lanois et Trixie Whitley. Et surtout la réunion sur scène du vétéran Archie Shepp avec Jason Moran et la chanteuse française Marion Rampal.