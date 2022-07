Tour de France: alors qu’il était dans l’échappée du jour, Wout van Aert se relève subitement pour attendre le peloton (photos)

Le Belge a probablement écouté les directives de son équipe, après avoir passé 40 kilomètres en tête de la course.

Image surprenante sur le Tour de France ! Dès le départ de la 15e étape, Wout van Aert a fait le choix de sortir du peloton pour se glisser dans l’échappée du jour et former un trio avec Politt et Honoré. Cette stratégie pouvait d’ailleurs surprendre, étant donné que le maillot vert fait partie de l’équipe Jumbo-Visma, formation du maillot jaune Jonas Vingegaard.

Et après 40 kilomètres de course, Van Aert s’est subitement relevé, laissant ainsi filer ses compagnons d’échappés pour réintégrer le peloton, probablement suite à une directive de Jumbo-Visma.