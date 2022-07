La présence d’un sympathisant nazi fait capoter une mission du Parlement européen en Israël et Palestine

Le sulfureux député européen estonien Jaak Madison n’a pas accepté de se retirer d’une mission en Israël et Palestine du sous-comité pour les Droits de l’homme du Parlement européen. Marie Arena, présidente du sous-comité, apporte ses explications.

Ce dimanche, une délégation emmenée par la Belge Marie Arena (PS), présidente du sous-comité pour les Droits de l’homme du Parlement européen, devait quitter Bruxelles à destination de Tel-Aviv pour effectuer une mission de cinq jours en Israël et en Palestine. Vendredi dernier, toutefois, cette mission préparée depuis six mois a été brutalement annulée. En cause, la présence au sein de cette délégation d’un élu estonien aux tendances… néonazies.