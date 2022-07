Pendant la canicule, mieux vaut mettre son smartphone en vacances

Nos smartphones, ordinateurs et consoles souffrent autant que nous de la chaleur. Ce mardi, alors que le mercure pourrait dépasser la barre des 35 degrés, ils risquent bien d’étouffer autant que leurs propriétaires.

« En temps normal, les entrailles des machines chauffent énormément et ont donc besoin d’être refroidies », explique Yung, le gérant de l’antenne Louise du magasin de réparation informatique Mister Genius. « Et cela passe, dans le cas des ordinateurs, par des ventilateurs. Les composants d’une machine ne doivent pas dépasser les 70 degrés. La plupart du temps, en Belgique, cela ne pose pas de problème. Mais lorsque l’on atteint des températures trop élevées, les composants ne peuvent pas être aussi bien rafraîchis puisque l’on ventile de l’air plus chaud de 10 ou 15 degrés qu’en temps normal. Tout le monde n’a pas l’air conditionné chez soi. Donc oui, cela peut poser des soucis ».