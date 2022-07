Charles Pépin: «La confirmation d’un désir»

Et si échouer était finalement une partie de la réussite ? C’est la thèse développée par le philosophe français Charles Pépin dans son essai Les Vertus de l’échec, publié chez Allary en 2016. Nous lui avons demandé de commenter la trajectoire en dents de scie de François Mitterrand.

« Qu’on lise le chemin de François Mitterrand comme celui d’un opportuniste ou comme celui d’un homme fidèle à son désir, ce qui est certain, c’est qu’il a été capable d’apprendre de ses échecs, et notamment de nourrir la certitude de son désir d’être Président la République au contact de la résistance du réel dans l’échec. Dans la politique comme dans le sport de haut niveau, ceux qui vont arriver au plus haut niveau, sont ceux qui en ont vraiment envie. Et du coup, le test pour ce désir, c’est l’échec : au contact d’échecs répétés, ils savent combien leur désir est intangible.