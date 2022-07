Série d’été – Les vertus de l’échec: François Mitterrand, où l’art d’échouer de mieux en mieux

Si l’on devait s’aventurer à résumer en une seule phrase la trajectoire d’un personnage aussi complexe que François Mitterrand, on choisirait sans doute le sous-titre de la biographie Le Noir et le Rouge (Grasset) que Catherine Nay lui a naguère consacrée : « L’histoire d’une ambition ».

Cette ambition qui a diligenté toute sa vie, c’est la conquête du pouvoir. Un très long chemin parsemé de traversées du désert avant d’atteindre la terre promise : l’Élysée. C’était le 10 mai 1981. Ce jour-là, François Mitterrand devenait le quatrième président de la Ve République, ce régime « cousu main » par et pour son vieil ennemi Charles de Gaulle, qu’il décria tant et plus en son temps mais dont il saura saisir les opportunités qu’il offrait. Le phénix renaissant de ses cendres pouvait alors devenir sphinx.