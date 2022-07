Jusqu’à 40 degrés à certains endroits: voici les prévisions météo des prochains jours

Mardi sera la journée la plus chaude. Les températures pourront grimper jusqu’à 40 degrés à certains endroits en Belgique.

Ce sont les régions proches de la frontière française qui devraient connaître les températures les plus élevées ces lundi et mardi en Belgique, jusqu’à 40ºC localement mardi, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Lundi, les températures maximales seront comprises entre 30 degrés en Haute Ardenne et 36 degrés sur les régions proches de la France. Au littoral, le vent limitera les maxima entre 25 et 31 degrés. Les températures resteront assez élevées la nuit, les minima se maintenant entre 16 et 22 degrés.