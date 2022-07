Padel: comment éviter l’enfer pour les voisins

C’est invivable. Aujourd’hui, on doit vivre enfermé chez nous à cause du bruit. C’est tellement gênant que nous ne pouvons plus organiser un simple barbecue avec des amis », raconte Marine Baert, qui a vu s’ériger une structure semi-couverte dédiée à la pratique du padel au fond de son jardin à Estaimpuis en janvier. « Désormais, même quand ça ne joue pas, on entend le bruit résonner dans nos têtes. J’ai trois enfants de 5, 8 et 11 ans qui ne peuvent plus dormir correctement tous les soirs avant 22 h. La plus petite se réveille parfois en pleurs en pensant qu’il y a des pétards tandis que le plus grand ne parvient pas à se concentrer pour faire ses devoirs. »