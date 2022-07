Abattage rituel: «J’ai senti une vraie colère dans certaines communautés»

Le Parlement bruxellois a rejeté le 17 juin la proposition qui vise à imposer l’abattage avec étourdissement préalable. L’ultra majorité des députés PS (14 sur 16) a voté contre le texte. Philippe Close (PS) soutient entièrement le choix de son groupe. « Je vais vous dire mon malaise quand même. Ce n’est pas la volonté du PS, mais ça a tellement animé le parlement bruxellois au moment où on sort du covid, où on a la guerre en Ukraine, les problèmes énergétiques, de logement, d’emploi. Franchement, je ne suis pas sûr que c’était ça qu’attendaient de nous les citoyens bruxellois, et j’ai senti une vraie colère dans certaines communautés. »