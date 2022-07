Nouveau plan de mobilité: «Ça va secouer le 16 août»

La Ville de Bruxelles met en place le 16 août son nouveau schéma de mobilité dans le Pentagone. Il prévoit des boucles de circulation, des piétonnisations ou encore des mises en sens unique. Le plan repose sur un principe : l’automobiliste se retrouvera dans une boucle partout où il pénètre. Philippe Close (PS) s’attend à des débuts possiblement compliqués. « Ça va secouer. Ce genre de grands projets urbains, ça secoue. On ne veut empêcher personne de venir en voiture, mais les gens doivent comprendre que, moi, j’ai de plus en plus d’habitants. Donc j’ai besoin d’espaces publics. Le 16 août, ça ne va pas être simple et il va falloir parfois s’adapter. Il y aura des erreurs, des choses qu’on n’a pas imaginées et où on va se dire : “Ouf ! là on s’est planté.” »