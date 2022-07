Le succès des Belges et la belle histoire du Facteur Cheval

Avignon, c’est aussi le festival Off avec… 1.570 spectacles à l’affiche parmi lesquels plusieurs productions de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui comptent parmi les plus acclamés par le public, les médias et les programmateurs internationaux.

A Avignon, les Belges sont partout. En famille dans les rues de la Cité des Papes, dans les supermarchés de la région où on a parfois l’impression d’être à Saint-Gilles ou à Koekelberg mais aussi dans les salles de spectacle. Sur scène et dans le public. A la fin de la première semaine du festival, alors que certains arrivent à peine, d’autres repartent après cinq jours passés à écumer le Off. Marie, l’une de ces découvreuses de la première heure, envoie ce message à une amie qui prolonge son séjour :

« Salut Christine,

Si jamais tu cherches encore des idées de spectacle, on a vu quelques trucs superbes. Coup de cœur sans hésitation, « Le Champ de bataille » (au 11). Et sinon, très surprenant (et belge également), « Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon » (à la Manufacture). À bientôt et amusez-vous bien encore ! »