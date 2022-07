La récolte 2022 du jardin des Doms

Au Théâtre des Doms, il n’y a longtemps eu qu’un seul lieu de représentation. Et un jardin, étrangement situé plus haut que le théâtre lui-même, dans lequel se déroulaient rencontres, conférences et autres débats. Depuis l’an dernier, ce jardin est aussi devenu lieu de spectacle. Et c’est un bonheur.

Le principe est simple : un plancher recouvre la moitié de l’espace, un gradin l’autre moitié. En pleine journée, avec le soleil pour unique projecteur, de courtes formes (une demi-heure maximum) sont proposées au public sous l’appellation Garden Party. Extrait de spectacle existant, première étape d’une création à venir, tout est possible dans ce lieu où l’interaction avec le public prend des allures inédites.