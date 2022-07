Bruges commence bien sa saison et remporte la Supercoupe de Belgique face à Gand (1-0)

Le début de match a été à l’avantage des Brugeois, et Roef a dû s’employer dès l’entame devant une tentative à bout portant de Vormer, trouvé par un centre de Meijer sur la gauche (8e). Après une vingtaine de minutes, La Gantoise a réussi à émerger, d’abord avec une percée d’Hjulsager pour servir Cuypers, mais son centre n’a pas trouvé preneur dans la zone dangereuse (20e).

Dimanche soir, le Club de Bruges s’est imposé 1-0 face à La Gantoise, en Supercoupe de Belgique. Grâce au but de Skov Olsen (39e), les Brugeois remportent la 17e Supercoupe de leur histoire après une rencontre sous contrôle.

Gand a ensuite pris l’ascendant, avec une frappe de Nurio (36e) avant un but de Tissoudali, qui a repris un centre millimétré de Samoise dans le dos de la défense (37e), mais le Marocain était hors-jeu. Et Bruges a saisi sa chance pour punir son adversaire dans la foulée, lorsque Skov Olsen est rentré dans la surface depuis le flanc droit pour frapper à ras de terre et tromper Roef avec la complicité d’une déviation malheureuse de Ngadeu (1-0, 39e).

Au retour des vestiaires, La Gantoise a montré sa volonté. Tissoudali a été surpris d’hériter un ballon dans les six mètres, mais a croqué sa frappe à bout portant (48e) avant qu’Hjulsager ne décoche une frappe de l’extérieur de la surface pour réveiller Mignolet (55e).