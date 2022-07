Biden au Proche-Orient: le conflit israélo-palestinien délaissé, l’Arabie saoudite renforcée

C’était sa première tournée au Moyen-Orient. Joe Biden a décollé à bord de Air Force One de l’aéroport de Jeddah, 24 heures à peine après son arrivée. « Le message numéro un de Biden c’est que les Etats-Unis veulent reprendre une place de leader au Moyen-Orient avec une coopération avec les pays arabes et Israël », analyse le Dr Yoel Guzansky, spécialiste des pays du Golfe et de leur politique sécuritaire au sein de l’Institute for National Security Studies (INSS) de Tel Aviv.

L’Arabie saoudite était l’étape la plus délicate du voyage, la flambée des prix de l’énergie après l’invasion de l’Ukraine ayant contraint Joe Biden à courtiser le royaume, qu’il avait pourtant promis de traiter en « paria » après l’assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.