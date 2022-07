Avec «Flesh», Still Life est enfin à Avignon

Avignon, pour Aurelio Mergola et Sophie Linsmaux, le duo fondateur de la compagnie belge Still Life, c’est toute une histoire. « Depuis qu’on fait du théâtre, on y vient souvent pour voir des choses. On a été très nourri par les découvertes faites ici », racontent-ils à la terrasse d’un petit café de la Cité des Papes. En 2020, c’est la divine surprise : leur spectacle No One est programmé dans le « In » du Festival. « Un de nos rêves se réalisait », sourient-ils aujourd’hui. Mais le bonheur est de courte durée. Le covid fait son apparition, le confinement s’impose partout, les salles ferment et les festivals sont annulés. Il n’y aura pas de No One à Avignon. « On ne savait pas ce qui allait se passer. Olivier Py n’avait pas encore été prolongé à la direction et ne pouvait pas s’engager pour l’année suivante. Alors on s’est mis à écrire pour faire passer notre douleur. »