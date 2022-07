Emilia Clarke, l’actrice de «Game of Thrones», révèle vivre sans une partie de son cerveau

En 2011 et 2013, Emilia Clarke, plus connue sous le nom de Daenerys Targaryen dans la série « Game of Thrones », a subi deux anévrismes.

Emilia Clarke est privée d’une partie de son cerveau en raison de deux anévrismes qui l’ont touchée il y a plusieurs années. « C’est assez extraordinaire que je puisse encore parler et vivre ma vie sans aucun obstacle », a déclaré l’actrice britannique à la BBC.

En 2011 et 2013, Emilia Clarke, plus connue sous le nom de Daenerys Targaryen dans la série « Game of Thrones », a subi deux anévrismes. Lors d’un anévrisme, un vaisseau sanguin s’élargit et peut se rompre en conséquence. Lorsqu’une partie du cerveau est privée de sang, cette partie « disparaît », explique Emilia Clarke.