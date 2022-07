Incendies: les vacanciers vont-ils se faire rembourser?

Dans le sud-ouest de la France, les feux de forêts qui sévissent depuis mardi dernier n’ont toujours pas été maîtrisés. La sécheresse et les mouvements de population augmentent le risque d’incendie. Pour l’heure, ce sont plus de 14.000 habitants et vacanciers qui ont dû plier bagages. Parmi eux, des touristes belges attirés par les températures estivales, quoique caniculaires, et par la dune du Pilat. Au ministère des Affaires étrangères, pas de nombre à communiquer. Les touristes n’ont pas l’obligation de signaler leur lieu de voyage. « Mais nous invitons toujours les personnes à renseigner leur départ en ligne sur Travellers Online afin de les avertir directement en cas de problème », explique Marie Cherchari, porte-parole.