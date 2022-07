Arabie saoudite: «Raïf Badawi n’est toujours pas libre»

Joe Biden a achevé sa visite au Moyen-Orient par l’Arabie saoudite. Il y a rencontré le prince Mohammed Ben Salmane, qui règne de fait sur le royaume. Et ce alors qu’il avait juré ne jamais lui serrer la main après l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Les organisations des droits humains ne cessent de dénoncer la pression et les menaces qui pèsent sur les dissidents saoudiens. Raïf Badawi est l’un d’eux. Le blogueur a été emprisonné durant dix ans pour ses écrits qui dénonçaient le poids de la religion dans le pays. Aujourd’hui, il est toujours sous le coup d’une interdiction de voyage. Installés au Québec, son épouse Ensaf Haidar et ses deux enfants Terad et Miriyam étaient de passage à Bruxelles.

Comment votre père, votre époux vit-il ses premiers mois de libération, si l’on peut parler de libération ?