Prix de l’énergie: comparer pour épargner des centaines d’euros

La flambée des prix de l’énergie, l’une des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, met à mal les finances d’une part importante des ménages belges. Pourtant, en dépit de cette hausse généralisée, « les Belges peuvent faire des économies considérables sur leurs factures d’électricité et de gaz en étant vigilants à leurs contrats d’énergie ». C’est le message que la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg) martèle une fois encore d’une étude publiée ce lundi. Se basant sur les données d’avril 2021 à mars 2022 recueillies auprès des fournisseurs actifs en Belgique, le régulateur constate que « 1.400.000 ménages peuvent économiser de 100 à 360 euros sur l’électricité. Pour le gaz naturel, le potentiel d’économies se situe entre 100 et 540 euros pour environ 800.000 ménages. »