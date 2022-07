Mondiaux d’athlétisme: trois Belges trouvent la clé du 400 m

Même depuis l’avènement des frères Borlée, lors des Jeux olympiques de Pékin, en 2008, ce n’était jamais arrivé dans l’histoire des Mondiaux. Ce dimanche, les trois coureurs belges engagés sur 400 m – dans l’ordre, Kevin Borlée, Alexander Doom et Dylan Borlée – ont tous franchi le cap des séries et se retrouveront mercredi pour les demi-finales.

Chose encore plus étonnante, deux des trois ont franchi le cap sans devoir passer par les repêchages au temps. Dans la troisième série, la plus lente des six, Alexander Doom a fini 3e en 46.18 et dans la quatrième, Dylan Borlée a terminé 2e avec 45.70. Un chrono plus rapide, pour 2 centièmes, que celui de son frère Kevin qui, dans la deuxième série, a fini 4e avec le meilleur temps des repêchés (45.72).